Acercan o universo da USC a case douscentos estudantes do Barbanza

RIBEIRA. Case douscentos estudantes de Bacharelato de distintos centros educativos da comarca do Barbanza participaron este xoves nunha xornada aberta organizada pola Universidade de Santiago, titulada A USC Camiña, para dar a coñecer a súa oferta académica. A xornada foi inaugurada polo reitor da USC, Antonio López, e polo alcalde, Manuel Ruiz. A USC Camiña conta cunha serie de postos informativos no primeiro andar do auditorio sobre as titulacións de grao, mestrado e doctorado, así como sobre a investigación e os diferentes servizos relacionados coa vida universitaria (residencias universitarias, cultura, mobilidade, voluntariado, a importancia das linguas, deportes, etc.). Pola tarde, o catedrático de Electromagnetismo da USC, Jorge Mira, impartiu a conferencia titulada Como escolle parella o animal que levas dentro. s. s.