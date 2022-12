Acometeron melloras en dous colexios de A Pobra

A Pobra. O Concello da Pobra informou este xoves de que dous centros de ensinanza da vila foron obxecto de intervencións de distinta natureza na recta final do 2022. A concelleira de Educación, Genoveva Hermo (Nós Pobra), explicou que “con esta serie de actuacións continúase na senda de darlles resposta ás necesidades das institucións educativas do municipio para facilitar o desenvolvemento da súa actividade e garantir unhas instalacións en óptimas condicións para docentes e estudantado”.

Segundo indicaron dende a administración local, no CEP Pilar Maestú Sierra procedeuse coa reforma do chan do ximnasio mediante a colocación dun estrado de vinilo e zócolo. Operouse tamén en varias escaleiras do colexio: no interior renovouse a lámina vinílica en tres tramos, mentres que no exterior se forrou toda unha escalinata con baldosa hidráulica. Cambiouse, ademais, a liña de acometida de auga xeral. O investimento total da actuación acada os 20.000 euros.

Doutra banda, na unitaria do Vilariño substituíronse un total de catorce fiestras ubicadas na planta baixa e efectuáronse asemade reparacións eléctricas que supoñen un importe global que supera os 20.000 euros. m. c.