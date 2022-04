Acondicionan a contorna do miradoiro da Figueira, na parroquia de Cures

BOIRO. O Concello de Boiro estivo levando a cabo estes días varias actuacións para o acondicionamento e a mellora da contorna do miradoiro da Figueira, un recurso turístico dos que dispón o municipio na parroquia de Cures e desde o que se poden desfrutar de espectaculares vistas de toda a ría de Arousa. Os traballos que se veñen de realizar contemplaron a mellora da rede de augas pluviais e a limpeza de cunetas e o acondicionamento do vial de acceso e do espazo para o estacionamento de vehículos que hai nas inmediacións, así como a mellora integral do espazo do propio miradoiro, coñecido tamén como Coto da Filloa. Moi preto deste recurso atópase a Ruta das Mámoas, formada por uns trinta monumentos funerarios megalíticos. O executivo local boirense seguirá actuando noutros puntos de interese turístico do municipio. s. s.