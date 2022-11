Acondicionan en Oleiros e en Olveira vías de acceso a fincas de uso agrícola

Ribeira. O Concello de Ribeira adxudicou á empresa Construcciones Ponciano Nieto S.L, as obras dirixidas á mellora do firme no camiño da Eirexa á Gándara e do camiño de Meiladín, situados nas parroquias de Oleiros e Olveira, respectivamente, cun orzamento total de 63.173 euros. Ambas as actuacións contan cunha subvención da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ao abeiro do Plan de Mellora de Camiños Municipais de Acceso a Parcelas Agrícolas.

O vial da Eirexa á Gándara, de 660 metros de lonxitude, ten un firme de aglomerado asfáltico deteriorado. As obras de mellora previstas contemplan o desbroce e limpeza da vexetación, a aplicación dunha subbase de zahorra, a regularización do camiño con aglomerado en quente nas zonas de baches e desconchados, e a extensión dunha nova capa de aglomerado en quente de cinco centímetros de espesor en toda a lonxitude e ancho do vial.

No que se refire ao camiño de Meiladín, de 445 metros de longo e feito de aglomerado asfáltico, o seu estado de conservación tamén é defectuoso. As obras de mellora prevén o desbroce e limpeza da vexetación, a preparación das marxes do camiño, a regularización do mesmo botando aglomerado en quente nas zonas de baches e desconchados, a aplicación dunha subbase de zahorra nas marxes e a extensión dunha capa de aglomerado en quente de cinco centímetros de espesor en toda a lonxitude e ancho.

O prazo de execución destas obras é dun mes. s. s.