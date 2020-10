Activismo contra o lixo mariño

No pasado mes de agosto, a asociación ecoloxista Adega e o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Seo Fisterra, Ría de Muros-Noia, Costa Sostible, embarcáronse nun novo proxecto que conta co apoio técnico da cooperativa Cidadanía. A súa finalidade é concienciar e sensibilizar ao sector marisqueiro e pesqueiro da problemática do lixo mariño, así como introducir boas prácticas na actividade profesional e reducir os residuos que chegan ao seu lugar de traballo. Nesta iniciativa, bautizada como Rías Sostibles, participan as confrarías de O Pindo, Lira, Muros, Noia e Porto do Son.

O proxecto conta cunha axuda do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca (FEMP) para a protección, recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables.

Entre os seus obxectivos está o de implantar novos hábitos no sector e boas prácticas como a chamada pesca pasiva nesta orde de axudas que consiste en recoller o lixo que xa está no mar ao mesmo tempo que o sector realiza o seu traballo.

No proxecto hai unha serie de fases. A primeira actividade foi un Lixoblitz, que consistiu en facer unha recollida rápida de lixo e, posteriormente, unha mostraxe para identificar microplásticos. Durante 5 días, cada confraría recolleu lixo mariño ao tempo que realizaba as súas labouras. Ao finalizar, fixeron unha caracterización, separando os residuos por tipoloxías, á vez que se promoveu a reflexión sobre procedencia e os usos destes refugallos.

Respecto a este último aspecto, a procedencia da maioría dos residuos atopados é terrestre máis que das actividades pesqueiras-marisqueiras, aínda que se atopou algunha rede, tanto da recollida de berberechos como de nasas. Recolléronse tamén luvas de látex e chama a atención a cantidade de solas de calzado que apareceron, latas, paus dos ouvidos, téxtiles, vidro e, como curiosidade, ata unha cinta VHS.

Aproveitouse esta actividade para falar de alternativas ao uso de plástico e explicouse a separación selectiva do lixo do Complexo Medioambiental Serra do Barbanza.

Todas as propostas tiveron unha boa acollida, e constatouse que en xeral hai bastante descoñecemento sobre a separación selectiva e dos sistemas de xestión de residuos. A problemática dos microplásticos é tamén descoñecida.