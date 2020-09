Actuación de balde de Os Monifates na vila noiesa

Noia. Esta fin de semana terán lugar os concertos de presentación das bandas gañadoras do concurso Interritmos: Sons no rural, dirixido a solistas e grupos de música tradicional e que foi organizado pola Asociación de Desenvolvemento Local Deloa, subvencionado a través do programa Leader. Nesta edición, celebrada en liña, dezanove bandas de toda Galicia presentaron as súas propostas.

Así, o primeiro en tocar será o dúo Os Monifates. Ofrecerá un concerto hoxe ás 20.00 horas na Praza do Curro de Noia. A asistencia é de balde, se ben o aforo será limitado e haberá que cumprir con todos os protocolos sanitarios anticovid, sobre todo levar máscara e manter a distancia de seguridade.

As seguintes citas musicais serán o sábado 19, ás 13.30, na alameda da Pobra do Caramiñal, coa presentación de Millo Miúdo. O grupo Ailá pechará este ciclo de concertos coa súa actuación no centro social de Abanqueiro (Boiro) mañá ás 20.00 horas. m. t.