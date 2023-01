Adxudicada a ampliación do saneamento na zona de Agrelo

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de adxudicar unha actuación dirixida á ampliar a rede de saneamento municipal no lugar de Agrelo, na parroquia de Olveira. As obras obxecto realizaranse nun treito da estrada AC-303 situado entre os puntos quilométricos 1,140 e 1,920.

A tal efecto faranse cinco perforacións horizontais dirixidas a conectar unha nova tubaxe á rede que se executou recentemente no mesmo lugar. As obras teñen un prazo de execución de tres meses, foron adxudicadas a Excavaciones Abelleira S.L. e contan cun orzamento de 40.514 €.

Por outra banda, co obxecto de mellorar a accesibilidade nos paseos do Malecón e das Carolinas, no centro da cidade de Ribeira, o Concello está procedendo á renovación do pavimento do carril bici mediante un tratamento a base de mortero de slurry en cor verde. Desta maneira, o espazo reservado ao tránsito de bicicletas estará perfectamente diferenciado das zonas de uso peonil, como establecen as recomendacións existentes en materia de accesibilidade, xa que contará cun pavimento distinto tanto en cor como en textura superficial. A actuación abrangue unha superficie de 3.013 metros cadrados e ten un investimento de 46.738 euros. s. s.