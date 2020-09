Adxudicada a mellora da rúa República Arxentina de Noia

NOIA. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de adxudicar e asinar o contrato para a pavimentación e mellora da rúa República Arxentina de Noia. A actuación a desenvolver terá un custo de 57.960,21 euros, dos que a Xunta achegará o 70 % e o Concello o 30 % restante. A empresa adxudicataria (Nemesio Ordóñez S.A.) disporá dun mes para comezar cos traballos, que consistirán na execución da mellora do firme e da sinalización horizontal da rúa, no tramo que vai desde a glorieta da Praza das Américas ata o cruce coas rúas San Breixo e Costa Santo.

En concreto, a actuación adxudicada, cun prazo de execución previsto de dous meses, centrarase en dotar a esta importante vía dunhas infraestruturas acordes aos usos e á densidade de tráfico que soporta actualmente, xa que se trata dunha das arterias principais de entrada á vila coruñesa. Así, os viarios están formados por un pavimento que debido ao paso do tempo e ás condicións meteorolóxicas presenta múltiples ondulacións, fochancas e zonas con fisuras. En particular, nas áreas de aparcamento e nas franxas centrais dos carrís de circulación o deterioro é notable, ao que se suma a falla de pintado, repercutindo todo isto sobre a seguridade viaria e aconsellando acometer tarefas de renovación e conservación. O proxecto prevé a mellora das beirarrúas ca eliminación de barreiras para facelas máis accesibles ás persoas con mobilidade reducida. A obra rematará co pintado das marcas viarias e a colocación do mobiliario urbano. S. S.