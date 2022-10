Adxudicada a renovación do bordo da praia de O Cruceiro

O Son. A Xunta de Galicia adxudicou en 210.188 € e cun prazo de execución de tres meses as obras para a mellora do bordo da praia de O Cruceiro, en O Son. A actuación será cofinanciada ó 70 % pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e ó 30 % polo Concello.

Os traballos, cuxo comezo xa estaba previsto para este outono co fin de minimizar as molestias para os usuarios do areal durante o verán, consistirán na demolición dos muros de formigón, asfalto e bordos actuais, ao tempo que se realizarán movementos de terras para dar firmeza aos cimentos das pasarelas que se prevé instalar, repoñéndose o pavimento con lousas de granito e rematándose as pasarelas en madeira de pino.

Así mesmo, a actuación urbanística prevé a instalación do abastecemento e o saneamento necesarios para dar servizo aos usuarios da praia, coa colocación de duchas e lavapés, ademais da instalación de alumeando e balizas.

Esta actuación enmárcase no plan Hurbe, posto en marcha polo Goberno galego hai máis dunha década para apoiar ás entidades locais no desenvolvemento deste tipo de actuacións urbanísticas que teñen como fin humanizar as vilas e municipios. s. s.