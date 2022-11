Adxudicadas as melloras na depuradora da vila pobrense

A Pobra. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, adxudicou por 197.530 euros a execución das obras necesarias para dotar de novo sistema terciario á estación depuradora de augas residuais da Pobra do Caramiñal. Este contrato, adxudicado á empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo S.L., conta

cun prazo de execución de 3 meses e céntrase en optimizar e incrementar as posibilidades de tratamento das augas da depuradora.

Así, substituirase o equipo de desinfección de raios UV, implantarase un sistema de monitorización enerxética, novos elementos no programa de supervisión e control das instalacións e ampliarase o software do sistema de alarmas para avisos. Estas intervencións financiaranse no marco do eixe REACT-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

A contratación desta obra enmárcase na aposta da Xunta por apoiar aos concellos nas súas responsabilidades municipais de abastecemento, saneamento e depuración. Neste caso, forma parte das actuacións previstas no contrato de conservación e mantemento desta depuradora municipal, que supón un investimento da Xunta de 1,7 millóns de euros. m. c.