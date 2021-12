Adxudicado o saneamento con bombeo para Agrelo

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de adxudicar unha nova actuación consistente na instalación de rede de saneamento con pozo de bombeo no lugar de Agrelo, entre as parroquias de Olveira e Oleiros. A adxudicación recaeu en Construcciones Anspa e comportará un investimento de 166.980 euros. Presentáronse ó concurso 23 ofertas.

De acordo co proxecto elaborado polos técnicos municipais, o que se persegue é instalar unha rede de saneamento formada en primeiro lugar por unha tubaxe de 315 milímetros de diámetro e 1.048 metros de lonxitude, ademais de 31 pozos de rexistro. A través do colector conduciranse as augas feciais por gravidade ata o punto máis baixo do trazado, onde se implantará un bombeo.

Dende ese punto as augas impulsaranse a través dunha tubaxe de polietileno de alta densidade de 758 metros de longo e 125 milímetros de diámetro ata a súa conexión á rede xeral. Esta actuación está adscrita ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+2020 da Deputación Provincial da Coruña.

O executivo local destacou a importancia desta actuación, que ten un prazo de execución de cinco meses. S. S.