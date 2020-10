Alcanza un 52 % de inserción laboral o plan Boiro Emprega

O Concello de Boiro puxo en marcha o Programa Integrado de Emprego Boiro Emprega, que ten como obxectivo a formación de persoas desempregadas para a inserción laboral. A porcentaxe de inserción alcanzada ata o momento é do 52 %, sendo o sector da industria conserveira o que aglutina a maior parte das contratacións.

Un total de cen persoas desempregadas están a realizar un plan formativo e de orientación laboral en función dos seus intereses, tendo en conta un itinerario de emprego trazado por cada un deles.

A formación realizada ata o momento consistiu en obter os coñecementos e competencias transversais para a procura de emprego, como son o carné de manipulador de alimentos, o manexo de carretillas elevadoras, a prevención de riscos laborais, competencias dixitais básicas, etc.

Esta semana comezou o curso de Certificado de Profesionalidade de Operacións Básicas de Cociña, de 350 horas, que inclúe prácticas en empresas da comarca.

O obxectivo de dito programa é fomentar a inserción laboral nos principais sectores produtivos da comarca.

MÁRQUETIN DIXITAL. Por outra banda, a patronal de Boiro acolle estes días un curso de quince horas sobre márquetin dixital e redes sociais que imparte un dos máis recoñecidos expertos na materia en España: Javier Rocamora. Vinte e catro empresarios de diferentes sectores de actividade asisten a este taller no que, en tres sesión de cinco horas, se abordarán diferentes contidos.

Rocamora, un profesional do ámbito da xestión comercial e do márquetin dende 2007, publica regularmente artígos en Marketing For eCommerce, unha das publicacións online de referencia a nivel nacional en comercio electrónico. A través da sua marca Las 3 En Punto traballa as diferentes áreas de dotos ámbitos en Internet.

Entre seus proxectos máis destacados figuran a redación de contidos e formación no proxecto Vendes en Internet?, da entidade estatal Red.es, o deseño e implantación da estratexia dixital a nivel europeo da multinacional islandesa Saeplast, a xestión da campaña estival en Internet do ano 2017 para Turismo de Galicia e o Camiño de Santiago ou a sua participación en proxectos para Telefónica, Applus, Carrefour, Media Markt, Grupo Vegalsa-Eroski, Pescanova, Elogia Media, BAP Conde, Roi Scroll, etc.