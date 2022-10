Alumnado do IV Ciclo da USC asistiu a unhas conferencias a Compostela

Ribeira. O alumnado participante no IV Ciclo da Universidade de Santiago de Compostela na súa sede de Ribeira estivo asistindo dende o pasado luns na capital de Galicia ao ciclo de conferencias que, baixo o título Destacando na ciencia, se desenvolveron ao longo da semana na Facultade de Filoloxía. A asistencia ós relatorios forma parte da súa formación complementaria na USC, e é a propia universidade quen sufraga os gastos de desprazamento.

Na fotografía que acompaña a información amósase o grupo de estudantes da sede ribeirense no salón de graos da Facultade de Filoloxía de Santiago xunto coa directora do IV Ciclo, Esther Olveira, e con Xosé A. Neira, que dentro de Destacando na ciencia impartiu o relatorio A comunicación como ferramenta de análise individual e social. O ciclo rematou este venres cunha charla de Xoán Carmona. m. c.