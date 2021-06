Alumnos do instituto da Pobra puxéronlle imaxes a poemas de Xela Arias

A POBRA. A concelleira de Cultura da Pobra, Patricia Lojo, achegouse ata o instituto da localidade para facer entrega dos cinco lotes de premios a o estudantado que se sumou á proposta que se lanzou no Instagram municipal con motivo do Día das Letras Galegas, consistente en colgar nesta rede social unha imaxe relacionada con algún poema de Xela Arias, a autora homenaxeada deste ano. Cada unha das recompensas componse duns auriculares sen fíos, unha batería recargable para dispositivos electrónicos e un caderno conmemorativo. Concluíu así a distribución de agasallos entre a rapazada participante nas actividades dirixidas ós centros educativos do concello pobrense polas Letras Galegas e impulsadas dende a concellería da Cultura. Patricia Lojo estivo acompañada da técnica do seu departamento, Fita Sanisidro. s. s.