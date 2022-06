Ambar decreta tres días de loito na entidade pola morte dun usuario nun campamento no Grove

A asociación de persoas con diversidade funcional Ambar de Ribeira informou este xoves do falecemento dun dos usuarios da entidade, C.F.F., veciño da Pobra do Caramiñal, cando asistía ós servizos de atención diúrna do colectivo durante unha estancia de campamento no Grove.

“Todas as persoas que formamos Ambar, compañeiros da persoa falecida, familias e persoas traballadoras, estamos moi afectadas pola perda desta persoa tan querida e que durante tanto tempo formou parte de Ambar, e estamos totalmente consternadas por esta perda”, sinalan dende a asociación.

“Polo de agora non temos máis información veraz que poidamos confirmar respecto das causas da morte ata que os servizos sanitarios lle practiquen a autopsia, polo cal pregaríamos que se respecte á familia e ós seus compañeiros durante estes momentos tan difíciles”, engaden.

Ambar decretou tres días de loito, ata este domingo, suspendendo os servizos da entidade.