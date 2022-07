Amicos impulsa a inserción laboral cun curso de cociña en Porto do Son

Porto do Son. Amicos vén de clausurar o curso de auxiliar de cociña, no marco do seu programa Más Empleo que desenvolve en colaboración coa Fundación La Caixa e o Fondo Social Europeo. Os oito alumnos, formados no concello de Porto do Son, recibiron un diploma en recoñecemento ao seu esforzo.

A acción formativa, dirixida a persoas desempregadas con discapacidade ou en risco de exclusión social, tivo unha duración de corenta horas prácticas, aínda que no seu inicio o alumnado tivo unha formación previa teórica para obter o carné de manipulador de alimentos.

Miguel Mosteiro, coñecido cociñeiro pola súa aparición en programas como Estache bo da Televisión de Galicia, foi o encargado de impartir o curso e destacou a implicación do alumnado en todos os pratos que prepararon, “dende cousas máis básicas ata pratos máis elaborados, como coello en escabeche”, dixo. Asemade, desexoulles que a aprendizaxe alí adquirida “lles valga para poder traballar en hostalería”.

Pola súa banda, Miguel Beiro, responsable da área de empresas e emprego de Amicos, resaltou que “para a asociación é un verdadeiro pracer e unha honra estar aquí nesta terceira edición da acción formativa”. “A formación é unha parte máis do proceso para lograr a inserción sociolaboral”, engadiu.

Na entrega de diplomas tamén participaron a tenente de alcalde de O Son, María Maneiro Quintáns, e o edil de Emprego, Manel Deán. O acto rematou cun showcooking a cargo do alumnado. m. c.