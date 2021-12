Amplían o alumeado en case 40 rúas ribeirenses

RIBEIRA. O Concello de Ribeira vai ampliar a rede de iluminación pública exterior do municipio coa instalación de novos puntos de luz en 37 rúas, núcleos e lugares repartidos polas nove parroquias. Vaise dotar de iluminación exterior aos parques infantís da Casa do Mar de Corrubedo e da rúa Castelao en Aguiño, ou á pista multideporte situada xunto ao Campo da Tasca nesta última parroquia, de tal xeito que estas instalacións municipais ao aire libre poidan ser utilizadas en horario nocturno. Tamén se vai reforzar por exemplo o alumeado do centro social de Oleiros. Ademais, xa foron adxudicados e están pendentes de executar os labores de renovación da iluminación exterior nun amplo tramo da rúa Galicia substituíndo as luces actuais por outras (60 en total) de maior eficiencia e acordes coa tipoloxía peonil da vía. De igual xeito, o mes pasado procedeuse a renovar outras 28 luminarias nas rúas Lugo e Rosalía de Castro. s. souto