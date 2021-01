Apoio para a promoción de Outes

Outes. O Concello de Outes contará co apoio da Deputación da Coruña para dinamizar e promocionar os recursos turísticos do municipio mediante a creación e posicionamento da marca en Outes!. O vicepresidente e deputado de Turismo, Xosé Regueira, e o alcalde outense, Manuel González, asinaron o convenio de colaboración.

O acordo contempla a achega por parte da área de Turismo do citado organismo de 17.754 euros que supoñen o 80 % do orzamento do proxecto. Na iniciativa inclúese o deseño da imaxe corporativa que aglutine todas as opcións de comunicación baixo a mesma marca en Outes! e o apoio a distintas ferramentas para a súa promoción. m. t.