Aposta pola valorización nas lonxas

HOUBO UNHA ÉPOCA na que os mariñeiros pisaban as nécoras, elevadas hoxe ós altares da gastronomía galega e que se cotizan á alza nas lonxas. Pero eran outros tempos, nos que esta e outras especies non tiñan o valor comercial que acadarían. Do mesmo xeito, na actualidade hai determinadas especies que se están vendendo por debaixo da súa calidade e que teñen un gran potencial. Peixes como a boga, a maragota ou a faneca non son en absoluto cativos; son só menos coñecidos e, por tanto, menos apreciados no mercado. Acertan as confrarías de Área ao poñer en marcha estratexias de valorización das especies con pouca saída comercial, pero que, con información e promoción, poden acadar postos máis dignos las lonxas.