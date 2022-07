Aprobada a ampliación e mellora da estrada que conecta Cespón e Vidres

BOIRO. A Deputación Provincial da Coruña aprobou na última sesión plenaria ordinaria o proxecto de ampliación e mellora de seguridade viaria na estrada DP-1102 de Cespón a Vidres, no concello de Boiro, e que conta cun orzamento de 1.283.922 euros. O novo proxecto contempla o remate das obras, xa que o contrato inicial foi obxecto de rescisión. En base á actuación deseñada, realizarase a ampliación e mellora do trazado en toda a estrada pasando do ancho actual de cinco metros a unha sección de oito metros de anchura, mellorando o trazado mediante o suavizado de curvas. Inclúese a mellora de trescentos metros dunha estrada municipal que pasa a ser o novo tronco da estrada provincial, mentres que os primeiros trescentos metros desta última vía, substituídos polo novo trazado, repavimentaranse sen aumentar a súa anchura. Suso souto