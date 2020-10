Arde la caseta del observatorio de aves de Coroño

BOIRO. La Guardia Civil está investigando la autoría del voraz incendio que destruyó la pasada madrugada la caseta del observatorio de aves del estuario del río Coroño, en el municipio de Boiro. Fue un particular quien alertó al servicio de emergencias 112. En las tareas de extinción participaron los bomberos locales, varios efectivos de la agrupación de Protección Civil y agentes de la Policía Local, que no pudieron evitar que la instalación de madera quedase totalmente calcinada. Los investigadores sospechan que el fuego pudo haber sido provocado y no descartan que esté relacionado con otro que afectó el mes pasado a un quiosco del paseo marítimo de Barraña. S. S.