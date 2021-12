Arranca a renovación de servizos na rúa Falcato

RIBEIRA. O Concello de Ribeira informou de que comezaron as obras para renovar os servizos e a pavimentación da rúa Falcato e da travesía do mesmo nome, ambas situadas na localidade de Corrubedo. Os traballos están sendo executados pola empresa Construcciones Anspal, S.L., conforme a unha oferta económica de 53.845 euros, IVE incluído.

Os servizos de augas e saneamento nesta zona son antigos e rexistran avarías frecuentes. Coa fin de solucionar estas eivas vaise executar un proxecto que inclúe, en canto a instalacións, as seguintes accións: disposición polo centro da calzada dun colector de PVC corrugado para canalizar as augas pluviais, ademais de construír arquetas de sumidoiro e pozos de rexistro. Para os saneamentos instalarán un colector de PVC liso, e realizarán as acometidas domiciliarias e pozos de rexistro.

No que atinxe a pavimentos empregarán formigón e lousas de granito. m. t.