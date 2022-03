Asfaltan viais no acceso ó río Artes, en Sego e na Gándara

Ribeira. A empresa Nemesio Ordóñez iniciou esta semana os traballos de pavimentación de tres viais ubicados na parroquia ribeirense de Artes e que contaron cun investimento total de 69.310 euros.

Concretamente, pavimentouse con aglomerado asfáltico un camiño do lugar de Sego, incluídos os sobreanchos. Esta intervención está incluída no Plan Complementario do POS+2019, que contou cun investimento de 23.494 €.

Ademais, estívose actuando no lugar da Gándara, preto do Centro Recreativo. Neste caso, a actuación enmárcase no POS+2020 e contempla tamén a extensión dun novo aglomerado asfáltico incluíndo os sobreanchos de terra. O orzamento é de 34.413 euros.

Así mesmo, obrouse nun camiño de acceso ó río Artes asfaltándoo con aglomerado. O importe destes traballos é de 11.403 euros.

Por outra banda, operarios da empresa Marqués de Marancán renovaron a pavimentación da travesía Pedriñas, situada na parroquia de Carreira. Trátase dun vial de 50 metros de longo que estaba moi deteriorado. Estendeuse unha nova capa de formigón intercalado con franxas de lousas de granito.

Esta última intervención viaria contou cun investimento de 10.285 euros. s. s.