Asfaltan vías de acceso a fincas en A Cuncheira, Cures e Mieites

Boiro. O Concello de Boiro saca a licitación as obras para a mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas en Cures e A Cuncheira e no de Mieites a Cures. As actuacións, dun importe de 59.036 euros, atópanse en fase de presentación de ofertas ata o vindeiro día vinte.

O obxectivo é mellorar a cohesión social e territorial, a vertebración do territorio e as condicións de vida e traballo no rural. Trátase de viais rurais nun estado deficiente, que dificultan a accesibilidade e a interrelación entre pequenos núcleos, o tránsito de vehículos e o acceso a parcelas agrícolas. Vaise actuar nun camiño en Cures de 439 metros liñais e un ancho medio de 6 metros; nun na Cuncheira de 235 metros liñais e un ancho medio de 4 metros; e nun entre Mieites e Cures de 1.472 metros liñais e un ancho medio de 4 metros. Nos tres casos faranse o planeo dos camiños con apertura de cunetas e o seu pavimentado con zahorra e rega asfáltica.

As actuacións, que se atopan en licitación para a presentación de ofertas na Plataforma de Contratación do Sector Público, teñen un orzamento de 59.036,66 euros, que serán financiados mediante o remanente de Tesourería correspondente ó ano 2021 do Concello de Boiro. s.s.