Así será la plaza de abastos de Noia después de someterse a una reforma integral

Cuando hablamos de plazas de abastos todo el mundo piensa en la tradición y los productos de proximidad. Son lugares de intercambio y sociabilidad que forman parte de nuestra cultura, los cuales poseen un indudable valor patrimonial y representan el peso de muchas economías locales. Sin embargo, en los últimos años estos edificios se han ido modernizando, adaptándose a los nuevos tiempos. Es el caso del mercado de Noia, que pronto se someterá a una reforma integral.

La remodelación del inmueble, en la que Xunta y Concello van a invertir más de un millón de euros, permitirá consolidar la plaza de abastos noiesa como motor del comercio local de la villa, y parte de su atractivo turístico. Acaban de realizar los trámites pertinentes para contar con el visto bueno de Patrimonio, “para acreditar a paleta de cores que tiña no exterior, que era de cor branca na súa orixe, para poder recuperar o aspecto inicial. Os ventanais, sobre todo os que dan á fachada marítima, que estaban tapiados, tamén se recuperan”, explicó el alcalde de la localdiad, Santiago Freire Abeijón, quien avanzó que van a iniciar la licitación de los trabajos y que estiman que la totalidad del proyecto sea una realidad en el año 2022.

La rehabilitación dotará el recinto de una imagen moderna manteniendo su morfología y permitirá reordenar el espacio comercial. En la planta baja está previsto llevar a cabo una reconstrucción de los puestos centrales, mientras que los puestos perimetrales se conservan integralmente y serán revestidos por su exterior con nuevos acabados para unificar la imagen de los mismos y del conjunto de la plaza.

Ya en la primera planta, se ampliará la superficie comercial y se propone la reubicación de los puestos en torno al vacío central que vertebra el mercado y sobre la medianera este, recuperando de este modo la presencia de las tres fachadas del edificio y la iluminación natural, así como la relación con la villa. Además, esta planta se reorganiza en un espacio más diáfano capaz de albergar diferentes actividades.

El proyecto se completa con otras actuaciones puntuales como la ampliación de los aseos disponibles y la mejora de la accesibilidad, dotando el edificio de un ascensor, la incorporación de luz natural sobre la nave colindante con la medianera, a través de la cubierta, y la incorporación de los servicios de consigna y almacenes.

Una actuación que supondrá la potenciación del mercado municipal. Respecto a la ejecución de los trabajos, Santiago Freire comentó que “é unha obra que hai que compatibilizar coa actividade que hai na praza, se fará por módulos para que non interfira no funcionamento, facéndoo de maneira coordinada e traballando incluso en horario de tarde e nocturno para non causar demasiadas molestias aos usuarios”.