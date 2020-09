Aumentan as bonificacións por irmáns no PAI lousamiá

A Corporación municipal de Lousame celebrou na noite do venres a súa sesión plenaria ordinaria de setembro que, na súa parte dispositiva, aprobou por unanimidade unha modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do Punto de Atención á Infancia (PAI) para introducir unha bonificación do 100 % para o segundo e sucesivos irmáns/irmás, tal e como está a aplicar a Xunta de Galicia. Neste sentido, a alcaldesa lousamiá, Teresa Villaverde, lembrou que “ata o de agora no Concello tiñamos unha bonificación do 20 %, que agora pasa a ser do 100 %”.

Por outra banda, o pleno tamén acordou que os festivos locais en 2021 sexan San Xoán (24 de xuño) e San Lourenzo (10 de agosto), se ben non saíu adiante por unanimidade, senón con dúas abstencións do BNG e dunha edil do PSOE.

Tampouco houbo debate na aprobación da conta xeral de 2019, que agora será rendida en tempo e forma para a súa fiscalización polo Consello e o Tribunal de Contas.

En canto ás mocións que incluía a orde do día, os tres grupos municipais deron luz verde a unha presentada polo BNG sobre melloras na seguridade viaria da DP-1105 Noia-Boiro, que remataron emendando para convertela nunha moción conxunta de todos os partidos. O voceiro nacionalista, Anxo Moledo, pediu a instalación de reflectores e unha maior iluminación na estrada, instando á Deputación “a mellorar a seguridade deste estrada e traballar conxuntamente cos concellos”, ao tempo que instou tamén á Xunta a mellorar as conexións entre os citados municipios.

O PP fixo varias correccións sobre a moción inicial. Ao respecto, Teresa Villaverde lembrou que “Lousame tamén existe. Está ben que se pidan beirarrúas en Noia, pero este mesmo problema tamén existe en Lousame dende o Campo de Rodas ata Tállara”. Incluso destacou “un tramo duns 100 metros sen beirarrúas e no que non hai por onde ir”.

Asimesmo, saíron adiante outras dúas mocións: unha da formación socialistas sobre o custe das desinfeccións realizadas nos centros educativos; e outra do BNG comarcal que facía referencia ás balsas que conteñen residuos mineiros de San Finx, instando á Xunta de Galicia a informar sobre a situación actual das presas.