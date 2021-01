Axudas locais e Pel Reactiva para 1.925 negocios de Barbanza-Noia

A alianza entre a Deputación da Coruña e os dez concellos de Barbanza e Noia-Muros en torno ó plan Pel Reactiva (o fondo de financiamento que ten como obxectivo a reactivación económica da provincia dotando de liquidez ós autónomos e microempresas para contribuír á súa pronta recuperación na era post COVID), xunto con outras liñas locais, vai repartir axudas por 2.505.028 € entre 1.925 negocios.

Así, en Noia repartiranse 350.000 € entre 450 empresas e comercios a través da percepción dun Kit de arranque na desescalada e axudas económicas que se están valorando e tramitando e que percibirán ao longo dos próximos meses. Algunhas proceden de fondos municipais e outras son cofinanciadas pola Deputación. En Carnota dito plan contempla 60.000 €, e presentáronse 59 autónomos. A tramitación está en proceso. De momento son 55 os que teñen a documentación en regla.

Na Pobra a contía asignada pola institución provincial é de 126.129 € e o Concello debía achegar un mínimo de 31.532 €, pero decidiuse que a achega municipal sexa de 373.870 € (con cargo ó remanente de 2019), o cal supón un total de 500.000 €. Das 143 solicitudes presentadas, 136 foron aprobadas e 6 excluídas. En consecuencia, a contía destinada é de 360.000 € (126.129 da Deputación e o resto do Concello). Estase na fase de aprobación definitiva, e unha vez feita nos próximos días, as empresas terán de prazo un mes para xustificar a axuda.

En Rianxo mobilízanse 188.000 euros. Deles, 136.000 proceden da institución provincial e o resto do Concello. Hai 119 empresas interesadas. O alcalde, Adolfo Muíños, dixo que “agardamos seguir colaborando con achegas municipais noutros programas das administracións competentes en materia de comercio e emprego: Xunta e Estado”.

En Boiro destínanse 267.233 € a axudas do Pel Reactiva, que foron solicitadas por 241 empresas e están agora en fase de resolución. En Outes convocouse o plan Outes Recupera, financiado con fondos propios, cun orzamento de 90.000 €. O Pel Reactiva conta con 117.000 €, dos cales 77.000 € achégaos a Deputación.

O primeiro dos plans resolveuse con 99 empresas beneficiarias (400 € por peche e 300 € por redución de facturación), que xa cobraron. O da Deputación resolverase nas vindeiras semanas. En Muros están pendentes de resolución as 200 solicitudes presentadas para as axudas da Deputación (130.000 €) e o Concello (50.000 €). En Porto do Son, a administración local lanzou en xuño unha liña con fondos propios con 78.700 €, da que se beneficiaron 132 empresas. A ela hai que sumar o Pel Reactiva, que conta cunha aportación de 112.719 € da institución provincial e 75.280 € da administración local. Segundo a resolución provisional beneficiaranse 94 empresas. En Ribeira (que dará continuidade este ano ó plan Reactiva Ribeira, que en 2020 mobilizou 38,3 millóns, entre as axudas directas e as de dinamización) a Deputación aporta 370.000 € co Pel Reactiva, e o Concello 225.000. Recibíronse 381 solicitudes (10 empresas recibirán o importe máximo da axuda: 3.000 €).

En Lousame o Pel Reactiva suma 31.095 € (24.876 deles procedentes da Deputación) e optan 18 microempresas e autónomos locais.