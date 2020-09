Axudas para o transporte dos universitarios ribeirenses

Ribeira. O Concello ribeirense informou de que xa se pode solicitar o desconto nos bonobús destinados a estudantes universitarios ou de ciclos formativos nas cidades galegas. Como requisitos cómpre estar empadroado ou empadroada en Ribeira e cursar ensinanza oficial regrada que non se poida estudar no municipio. Os destinos son Santiago, Lugo, A Coruña, Ferrol, Ourense, Pontevedra e Vigo.

Segundo indican, os talonarios de viaxes retiraranse nas respectivas empresas previa presentación da autorización expedida polo Concello. Asemade, para solicitar o desconto cómpre enviar un correo a normalizacion@ribeira.gal incorporando unha solicitude cuberta que se pode descargar da páxina web www.ribeira.gal, ademais dunha copia da matrícula deste curso académico e outra do DNI do estudante.

Por último, dende o goberno que lidera Manuel Ruiz lembran que quen o curso pasado comprou bonos bus de Arriva e aínda ten viaxes por gastar, debe reclamarllas á empresa, e estas quedarán ao seu dispor ata decembro; e recordan que as persoas que aínda teñan viaxes non deben solicitar de novo a subvención ata que as vaian rematar. m. t.