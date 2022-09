Ayudas escolares en Porto do Son

PORTO DO SON. En el Boletín Oficial da Provincia (BOP) del pasado jueves se publicó la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas escolares del Concello de Porto do Son para el año escolar 2022-2023. Tiene por objeto cuatro líneas de subvención: ayudas para material escolar, transporte, material informático y para facilitar la conciliación. Las personas beneficiarias deberán estar empadronadas en el municipio y estar matriculadas para cursar estudios en centros de enseñanza oficiales en el curso 2022-2023. El plazo para presentar las solicitudes será de diez días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria. Deberán entregarse en el registro general del Concello. m. c.