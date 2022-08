Baiuca abrirá este martes as festas de San Bartolomeu

Noia. Baiuca, que xunto con Tanxugueiras, é o grupo galego que máis repercusión está tendo dentro e, especialmente, fóra de Galicia, será o encargado de abrir este martes as festas de San Bartolomeu de Noia cun concerto que dará comezo ás 23.00 horas na Praza do Tapal. A actuación forma parte do ciclo Concertos do Xacobeo.

Reclamado por moitos dos grandes festivais de música de España, Baiuca estase a converter no gran embaixador da música tradicional actualizada coa electrónica.

Dous discos bastáronlle a Alejandro Guillán, o nome que está detrás de Baiuca, para referendar un estilo propio no que a música tradicional galega fusiónase e intégrase coa vertente electrónica. Nos seus directos conviven as bases sonoras manexadas por Baiuca e os visuais dixitais creados en directo por Adrián Canoura con elementos orgánicos como a percusión tradicional de Xosé Lois Romero ou as voces das cantareiras de Lilaina. Baiuca gañou este ano os Premios de la Música Independiente nas categorías de mellor gravación de música electrónica e mellor álbum en galego, por Embruxo.

Este martes tamén actuará na Praza do Tapal Boyanka Kostova, o principal referente do trap rural galego. s. s.