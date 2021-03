Batería de ideas para regular usos no parque natural de Corrubedo

O Goberno galego someteu onte a información pública, durante quince días, o Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) do complexo dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán (Ribeira). Así o anunciou o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, nunha visita ao parque natural. O documento inclúe tres anexos: a proposta de zonificación, o contido do plan reitor e a cartografía.

Finalizado o devandito prazo e tras analizar as achegas recibidas e valorar posibles modificacións, o PRUX remitirase ao Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentable (Cogamads) para sometelo ao seu informe, previsiblemente en abril. Este será o último paso antes da súa aprobación definitiva no Consello da Xunta.

Trenor destacou que se trata dun documento requirido pola Lei de Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia para regular os usos públicos dos parques e reservas naturais da Comunidade, así como as medidas de xestión necesarias para compatibilizalos coa conservación destes espazos.

Os principais obxectivos que fixa o plan reitor para o complexo dunar son xerar e reforzar canles para o fomento do coñecemento científico e a divulgación, regular as actividades de uso público, os aproveitamentos e calquera outro uso, establecer un marco normativo para o desenvolvemento sustentable da poboación local, realizar unha proposta orzada de accións a desenvolver e establecer as bases para seguimento e avaliación. Así mesmo, tamén establece e regula os usos dentro de cada unidade de zonificación establecida.

As case mil hectáreas que abarca o parque divídense en tres áreas: zona 1 ou de uso limitado (573 ha), con valores naturais excepcionais que requiren dunha maior protección, diferenciando entre zona litoral e zona de lagoas e marismas; zona 2 ou de uso compatible (369 ha), que alberga hábitats prioritarios ou de interese comunitario, ou de interese para a conservación, incluíndo espazos moi demandados polo uso público, como a praia; e zona 3 ou de uso xeral, que inclúe os terreos desnaturalizados pola actividade humana ou nos que se xera unha actividade antrópica elevada, como parcelas urbanas, equipamentos e infraestruturas de uso público.

Entre as medidas concretas fixadas destacan a erradicación ou control da presenza de especies exóticas invasoras, co obxectivo de reducilas como mínimo nun 75 % na zona de uso limitado e polo menos nun 25 % no conxunto do parque natural; ou evitar o cultivo da acacia e a Cortaderia seollana (herba da pampa).

En canto aos usos e aproveitamentos, seguirase permitindo na zona libre de marisqueo da praia de Ladeira o aproveitamento de recursos mariños. No PRUX inclúense tamén directrices para favorecer a diversificación dos aproveitamentos das masas forestais e a progresiva substitución de masas de piñeiro insigne por especies autóctonas.

No relativo á praia, prohíbese a realización de windsurf, land windsurf, kitesurf e deportes similares, aínda que se permitirá a práctica de surf e pádel surf de xeito individual.

Trenor estivo acompañado tamén do presidente do Consello Consultivo do parque, José Luis Torres.