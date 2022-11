Berrobambán levará á vila outense Facer Memoria o 10

Outes. A compañía Berrobambán levará esta semana ao Concello de Outes a segunda temporada de Facer Memoria, un proxecto escénico e vivencial no que se dilúen os límites entre escenario e patio de butacas, de xeito que se lle brinda voz ao público para contar no teatro as súas lembranzas. A iniciativa, que conduce a dramaturga e narradora oral Paula Carballeira baixo a dirección de Chiqui Pereira, desenvolve en cada municipio que participa un amplo e variado programa de accións e actividades.

No caso de Outes, o 10 de novembro, ás 19.00 h, Berrobambán reunirase coa veciñanza no centro sociocultural de Cando. Ao día seguinte, o venres 11, ás 20.00 h, o encontro terá lugar no local social As Canliñas, en San Lourenzo, grazas á colaboración da Asociación de Veciños Sueiro. O centro de ensino que participará en Facer Memoria será o IES Poeta Añón, onde a rapazada se atopará con Berrobambán este xoves. A actuación final celebrase o vindeiro sábado na casa da cultura de Outes ás 20.00 h.

Cómpre destacar que os obxectivos principais do proxecto Facer Memoria pasan por coñecer a historia dos lugares, recuperar a memoria oral, conservar a lingua e darlle valor á memoria individual como paso previo para reconstruír a colectiva. m. c.