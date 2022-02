BNG e a patronal noiesa destacan a importancia que ten a dixitalización

NOIA. As deputadas do BNG, Carme González e Rosana Pérez, achegáronse esta

semana á vila noiesa para manter unha reunión co presidente e a xerente de Noia Histórica, José Manuel Martínez e Belén Arroniz. No encontro abordaron os prexuízos que supón para o sector a demora á hora de publicar a orde e resolver as axudas aos centros comerciais abertos e ás prazas de abastos, resaltando a importancia de que “estas axudas saían a comezos de ano para que as asociacións poidan planificar a súa actividade”, afirmaron as nacionalistas.

Tamén destacaron a aposta do BNG por loitar contra a liberalización das rebaixas -adiantaron que levarán iniciativas ao Parlamento e Congreso-, e a importancia da dixitalización para o conxunto dos comercios da localidade, que contan coa plataforma de venta online Vadetiendas. m. torres