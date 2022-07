Boiro acollerá unha nova cita moteira con verbena e actividades infantís

BOIRO. O municipio de Boiro acolle esta fin de semana a concentración moteira que organiza o club BoiroMotos con actividades para todos os públicos. O alcalde, José Ramón Romero, e os membros da organización José Viturro e Óscar España participaron na presentación. As actividades comezan o venres 22 ás 18.00 horas con exhibicións no recinto acoutado e pola noite haberá verbena con Tito Maverick. O sábado 23 haberá unha exposición de coches e motos clásicas na Praza da Boqueira de A Negral, e no parque da Cachada haberá un curso de seguridade viaria para nenos e nenas, inchables e adestramentos con coches Radio Control. As actividades xerais son gratuítas. As persoas que desexen inscribirse para as comidas e ceas no recinto poden facelo á chegada. O programa completo está na páxina web www.boiromotos.com. S. S.