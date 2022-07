Boiro acomete obras viais en Carragueiros, Loimar, Mina e Currillo

Boiro. O Concello de Boiro está a executar estes días as obras para a mellora de pavimentos no núcleo de Loimar, unha actuación enmarcada no proxecto que contempla tamén actuacións similares nas localidades de Carragueiros, Currillo e Mina.

Os citados traballos execútanse con cargo ao Plan Único Concellos (POS-2021) da Deputación Provincial da Coruña e contan cun orzamento de 148.781,01 euros.

A actuación que está a levar a cabo a administración local comprende un tramo de catrocentos metros de lonxitude cun ancho medio de catro metros, polo que se pavimenta unha superficie total de 1.600 metros cadrados.

O que se pretende é unha rehabilitación superficial mediante a aplicación dunha nova capa de rodadura asfáltica para conservar e mellorar as características funcionais e a protección do conxunto do firme. O proxecto, ademais desta actuación en Loimar, contempla actuacións en Carragueiros, onde se vai realizar a renovación do pavimento dun tramo de 970 metros; en Currillo, onde ademais do pavimentado tamén se vai realizar unha rede separativa de augas pluviais; e no núcleo de Mina, onde se divide en dous subtramos comprendidos entre Mina e Madalena e Mina e Rosadelas.

“Con estas obras, executadas coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Boiro, pretendemos mellorar a conservación do conxunto do firme e as súas características funcionais”, sinalou ó respecto o alcalde, José Ramón Romero. s. souto