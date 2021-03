Boiro acomete unha profunda reforma no complexo da piscina da Cachada

O Concello de Boiro está executando obras de mellora e reparación integral no complexo deportivo da Cachada para que a instalación poida reabrir ao público nas mellores condicións e prestar un bo servizo á veciñanza.

O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, visitaron este mércores o complexo para coñecer o estado de execución das obras.

Nas últimas semanas executouse a mellora dos falsos teitos do vaso da piscina e dos corredores, para o que se levaron a cabo diversos traballos tanto no interior como no exterior da citada instalación, e elimináronse as infiltracións de auga existentes.

Actuouse nunha superficie de 840 metros cadrados, que engloba toda a teitume do vestíbulo e o paso que comunica a piscina, o ximnasio e o polideportivo, para corrixir as infiltracións pola corrosión dos elementos metálicos da estrutura, así como a substitución do alumeado por un de tecnoloxía Led de baixo consumo e específico para ambientes con moita humidade ou corrosivos, como é o caso da piscina climatizada.

Para a mellora das instalacións e coa finalidade de garantir o mantemento das reparacións, a administración local boirense vai actuar agora na maquinaria de filtrado da propia piscina, o que implica a substitución dos filtros de auga e da maquinaria de deshumidificación do aire.

Na zona do pavillón levouse a cabo a reparación da cuberta a comezos do inverno e a do piso de madeira, así como o pintado da pista e os corredores de acceso.

Tamén se realizou a ampliación das gradas, con capacidade de ata 500 persoas, e habilitouse na instalación unha sala médica. Durante os últimos meses realizáronse tarefas de mantemento e acondicionamento xeral da instalación para solucionar deficiencias nos vestiarios, pintado de corredores e paredes da piscina.

“Os operarios están traballando para que as instalacións poidan estar listas canto antes e poidan volver abrir ao público con todas as garantías de seguridade e as mellores condicións, e estamos analizando as distintas opcións para determinar a xestión da instalación que sexa mellor para a veciñanza”, sinalou o rexedor.