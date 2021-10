Boiro aposta polo verde e proxecta unha área natural na contorna de A Negral

Durante o confinamento as persoas recoñeceron que o que máis botaron de menos foron os paseos polos parques, respirar aire puro e o contacto coa natureza. De aí que moitos Concellos traballen dende entón para habilitar novas áreas para o desfrute dos veciños e veciñas.

É o caso do Concello de Boiro que, a través do departamento de Turismo, traballa para a creación dun novo espazo natural no centro do municipio. Para o acondicionamento do mesmo vanse levar a cabo tarefas de saneamento e arranxo da contorna. O alcalde, José Ramón Romero, e o edil que dirixe a citada área, Carlos Muñiz, visitaron o lugar onde se proxecta a creación desta zona verde.

Segundo indicaron dende o executivo municipal, a parcela, que agocha un bosque de especies autóctonas como ameeiros, salgueiros, loureiros ou mesmo vidueiros, está situada no núcleo urbano, a carón do aparcamento público e pistas deportivas de A Negral, e ten unha extensión de 6.000 metros cadrados.

“Trátase dunha actuación moi pouco invasiva para deixar que a arquitectura natural sexa a protagonista”, afirmou o concelleiro.

A auga e as especies autóctonas, elementos xa existentes, serán os protagonistas deste novo lugar de esparexemento que se pretende crear.

Ao respecto, José Ramón Romero explicou que os traballos de recuperación e posta en valor desenvolveranse en varias fases. Nun primeiro momento vanse realizar labores de limpeza, desbroce e poda selectiva das especies existentes para logo continuar co acondicionamento e humanización do parque.

Neste sentido, cómpre destacar que o Concello de Boiro traballa no acondicionamento e mellora de zonas verdes e espazos naturais en distintos puntos do termo municipal. “Apostamos pola recuperación de parques e espazos verdes para a humanización do municipio e a creación de novas sendas e lugares de ocio que permitan estar en conexión co medio natural, aproveitando o potencial co que contamos en Boiro”, sinalou o alcalde.

pazo de goiáns. Por outra banda, o alumnado que participa no obradoiro de emprego en xestión forestal Torre Goiáns-Boiro, visitou a finca do Pazo de Goiáns para coñecer de primeira man as liñas de actuación que segue o Concello de Boiro co obxectivo de revalorizar a contorna do pazo. A finca é un dos lugares onde o alumnado vai actuar dentro da formación do obradoiro dual de emprego.

A formación, na que participan un total de 20 alumnos, comezou o 15 de outubro e vaise desenvolver ata o mes de xullo do vindeiro ano.