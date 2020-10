Boiro asigna un operario en exclusiva ó mantemento do cemiterio de Vista Alegre

Boiro. O Concello de Boiro está a realizar estes días diversas obras de mantemento e acondicionamento no cemiterio municipal de Vista Alegre. O obxectivo do goberno local é que a instalación estea lista para esta fin de semana, coincidindo coa festividade de Todos os Santos, e realizar un mantemento continuo do mencionado camposanto.

“Fai meses que recuperamos xa a figura dun operario dedicado en exclusiva ao mantemento do cemiterio para o coidado constante do espazo”, afirmou o alcalde de Boiro, José Ramón Romero.

O obxectivo de recuperar este operario é poder facer o mantemento continuo que require a instalación no tocante á limpeza, ao acondicionamento dos xardíns, etc.

Nas últimas semanas realizouse a reparación da electricidade e puntos de luz que estaban en mal estado ou non funcionaban, e acondicionáronse os camiños con grava para evitar que, coa choiva, se produzan charcos nos accesos.

Tamén se arranxou o acceso da parte sur do cemiterio, colocando escalóns para evitar o desnivel de terra e realizáronse melloras na capela. “Estase adecentando a capela, que estaba en moi mal estado. Fixemos actuacións para evitar a entrada de auga e estase procedendo ao seu pintado interior”, engadiu o mandatario boirense.

Estas reparacións que o Concello está acometendo con fondos e persoal propios súmanse aos labores de pavimentado que se realizaron na entrada sur do cemiterio municipal, onde se acondicionou un espazo de aparcamento e se pavimentou o camiño de terra que une esta entrada con Vista Alegre.

Por outra banda, o Concello de Ribeira dispuxo que durante os días 31 de outubro e 1 e 2 de novembro o horario de apertura dos dous cemiterios de competencia municipal (Santa Uxía e Palmeira) será provisionalmente de 08.00 a 22.30 horas. Para velar pola observancia da normativa sanitaria fronte o covid-19 (tanto nos cemiterios municipais como nos que dependen das parroquias), haberá un dispositivo de vixilancia por parte da Policía Local que se iniciará na tarde do venres e se prolongará ata o luns inclusive. s. s.