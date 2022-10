Boiro busca minimizar as perdas de auga

Boiro. A xunta de goberno local do Concello de Boiro celebrada na mañá deste venres deu luz verde á contratación dun servizo de auditoría de abastecemento encamiñada a minimizar perdas de auga. As actuacións están financiadas mediante unha subvención de Augas de Galicia.

O obxectivo desta inspección dos sistemas de abastecemento en alta e de subministración en baixa é cuantificar as perdas de auga para deseñar un plan de actuacións detallado para minimizar as perdas e deficiencias atopadas. “Esta auditoría vainos permitir coñecer de maneira concreta as fugas de auga para evitar perdas e lograr unha maior sostibilidade no ciclo da auga”, afirmou o alcalde de Boiro, José Ramón Romero.

A auditoría vai contar cunha descrición detallada do sistema de abastecemento que recolla o inventario dos elementos, así como dos núcleos e zonas nas que se subministra auga e explicación do funcionamento de todo o sistema de abastecemento. m. c.