Boiro convoca cinco prazas de auxiliar da Policía Local

Boiro. O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a contratación de cinco auxiliares de Policía Local na modalidade de persoal laboral temporal por un período de seis meses. O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 28 de abril.

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal por circunstancias da produción para a cobertura de cinco postos que desempeñarán as funcións de apoio aos membros do corpo da Policía Local. O sistema de acceso será mediante oposición libre e constará dunhas probas físicas, unha proba de coñecementos mediante un exame tipo test e unha proba de coñecementos de lingua galega.

As persoas candidatas deben cumprir unha serie de requisitos para o acceso ao emprego público, como posuír as capacidades funcionais para o desempeño das funcións ou non ter sido separado do servizo de ningunha administración pública. Así mesmo, deben estar en posesión do título de graduado en Secundaria ou equivalente; ter unha estatura mínima de 1,65 metros no caso dos homes e 1,60 no das mulleres, e certificado médico de que reúne as condicións físicas e sanitarias para o desenvolvemento das probas físicas. suso souto