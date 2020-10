Boiro convoca o proceso para crear unha listaxe de educador familiar

BOIRO. O Concello de Boiro vén de publicar a convocatoria dun proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a cobertura temporal de prazas de educador/a familiar. O prazo de presentación de solicitudes xa está aberto e pode facerse a través do rexistro xeral ou sede electrónica do Concello. As persoas candidatas deben estar en posesión da titulación de diplomado/graduado en Educación Social ou constar da habilitación profesional, ser diplomado/graduado en Traballo Social, ter o primeiro ciclo la licenciatura en Pedagoxía, Psicoloxía ou Psicopedagoxía ou estar graduado/licenciado nalgunha destas especialidades. Ademais, deben ter as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para as funcións. O proceso é para crear unha listaxe de cobertura temporal para os casos de necesidade de contratación. s. s.