Boiro crea uns premios sobre o labor social e o voluntariado

Boiro. O Concello de Boiro vai realizar este venres día 14 o acto de entrega dos Distintivos Benestar Social do ano 2022, un recoñecemento ó labor social e ó voluntariado. A gala terá lugar na planta baixa do consistorio ás 20.00 horas e con entrada libre.

Estes recoñecementos teñen como obxectivo agradecer a labor de persoas, entidades ou empresas que fan un traballo desinteresado en beneficio da sociedade á vez que se incentiva o voluntariado.

O acto será conducido pola artista Sabela Ramil. Os galardoados nesta primeira edición son: María Romero Lojo e Belén Aritme Cot, no eido de voluntariado, pola súa dedicación na Cruz Vermella; Cáritas, como entidade, pola súa aportación dos servizos técnicos e a súa labor na cobertura de necesidades da veciñanza; Jealsa, no eido empresarial, pola súa aportación económica para a realización de actividades e promoción do emprego; Piragüismo Rías Baixas-Boiro, no eido da inclusión, pola súa aposta neste ámbito no eido deportivo; e Marisa Lojo Alcalde, na categoría de Méritos Extraordinarios, polos seus máis de trinta anos na AECC. Para a selección dos galardoados tivéronse en conta as aportacións das entidades sociais e os servizos municipais. s. souto