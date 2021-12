Boiro dota de equipamento a todas as estancias do novo complexo do Club de Remo

Boiro. O Concello de Boiro, mediante un convenio asinado coa Secretaría Xeral para o Deporte, vén de adquirir o equipamento para o novo edificio do Club de Remo que se constrúe en Cabo de Cruz. O investimento é de 96.287 € e, con el, estase a dotar de material e mobiliario a todas as estancias do inmoble.

O proxecto para a dotación de mobiliario contempla o equipamento específico para os vestiarios, con bancos e taquillas; equipamento para as oficinas e aula de formación da instalación, con mobiliario, mesas e cadeiras; e tamén o material específico deportivo para o foso de remo e para o ximnasio do complexo.

O convenio, que ten como obxecto a adquisición do material necesario para o equipamento do Club de Remo atendendo ás necesidades dos remeiros e remeiras, conta tamén cunha aportación do Concello de Boiro de 38.518,18 euros. s. s.