Boiro executa en dez viais melloras pendentes de plans provinciais

Boiro. O Concello de Boiro iniciou a execución de diversas obras de pavimentación que estaban pendentes dos plans de obras e servizos da Deputación da Coruña dos últimos anos. O bo tempo destes días permitiu que se levaran a cabo diversos traballos, entre outras zonas nun treito entre Coroño e Ordenario.

Neste caso actuouse nunha superficie de 730 metros cadrados que presentaba serias deficiencias e causaba gastos excesivos de conservación. Estase actuando tamén no núcleo de Carboeiro e na ampliación do cruce, nunha superficie de 815 metros cadrados na que existen deficiencias de deterioro no firme e tamén nas redes de captación de pluviais. Asimesmo, vanse realizar obras de asfaltado nos núcleos de Carboeiro, Enseño e Cures.

En canto o tempo o permita, vanse continuar con obras similares pendentes noutros puntos do municipio. Segundo informou a administración local boirense, están pendentes traballos de renovación do pavimento en Coroño, Cabo, Cespón, Treites e tamén en Graso.

Todas estas actuacións viarias estanse levando a cabo con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación Provincial da Coruña. s. s.