Boiro forma no eido da restauración a mulleres desempregadas da zona

BOIRO. O Concello de Boiro está a desenvolver un programa integral de emprego destinado a cen mulleres desempregadas con módulos formativos moi variados, en función das expectativas profesionais de cada unha. Estes días estase a impartir un curso para obter o certificado de profesionalidade en operacións básicas de cociña de 350 horas de duración. As alumnas rematan esta semana a parte da materia que se desenvolve nas instalacións do Centro de Formación sobre condicións hixiénico-sanitarias en restauración, elaboración de pratos combinados e aperitivos. A vindeira semana comezarán as prácticas de 80 horas en empresas. O programa está financiado pola Consellería de Emprego e Igualdade e o Servizo Público de Emprego Estatal. Os obxectivos son a capacitación profesional e o fomento da inserción laboral das participantes. s. s.