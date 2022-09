Boiro habilita 63 prazas de aparcamento no polígono

Boiro. O Concello de Boiro vén de sacar a licitación o proxecto de mellora das zonas de descanso e aparcamento do polígono empresarial de Espiñeira, por 81.970 €. A actuación permitirá habilitar prazas de estacionamento e espazos de carga e descarga de mercadorías en dúas parcelas de titularidade municipal.

O polígono de Espiñeira comezou o seu funcionamento no ano 1998 cunha primeira fase e, no ano 2009, púxose en funcionamento a segunda ampliando a superficie industrial. Na actualidade o recinto conta con máis de 60 parcelas, estando ocupada un 80 % da súa superficie. A recente instalación de empresas con gran cantidade de man de obra leva aparellada un gran movemento de vehículos e a necesidade de ampliación do estacionamento.

Con este fin, vanse habilitar dúas parcelas: unha na Fase I, de 2.327 metros cadrados, que contará con 48 prazas de aparcamento e unha área de descanso, e outra na Fase II, de 2.550 metros cadrados, con 15 prazas de aparcamento e dúas zonas de descanso.

Para a execución da obra procederase á limpeza e desbroce das parcelas para o seu nivelado e a posterior pavimentación. Ademais, vaise executar o peche perimetral das parcelas cun valado para evitar a caída de vehículos ou persoas e realizarase a sinalización do espazo, así como a reposición das beirarrúas e asfalto nos accesos ás parcelas. As empresas interesadas en presentar ofertas poden facelo ata o día 15 deste mes. s.s.