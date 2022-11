Boiro honrará a Santa Baia con música, misas e Festa dos Callos

Boiro. O Concello de Boiro comezará a programación cultural do mes de decembro coa celebración das festas patronais de Santa Baia. Na presentación de actividades, que tivo lugar este mércores, participaron a concelleira de Cultura, María Outeiral, os representantes da comisión de festas, Eugenio Silva e Josefa Vázquez, e o cura párroco de Boiro, Julio Cárdenas.

A programación festiva contará con actos relixiosos solemnes e actividades lúdicas. O día 8 terán lugar os festexos na honra da Inmaculada Concepción, con celebración de misas ás 11.30 e ás 20.00 horas; o sábado 10, dedicado a Santa Baia, haberá alboradas a cargo de Arume e Os Pequenos do Barbanza, misas ás 12.30 e ás 20.00 horas, unha festa infantil con inchables a partir das 16.00 horas no local multiusos do mercado municipal e verbena coa orquestra Trébol.

Na xornada do domingo día 11 haberá alboradas con Arume, Festa dos Callos a partir das 11.30 horas; pasarrúas dende o mediodía a cargo das agrupacións folclóricas A Dorniña de Abanqueiro, Nunca é Tarde, Os da Boina e a Asociación Cultural Pedra da Aroña; e misas ás 12.30 e ás 20.00 horas.

O programa continuará o luns 12 con alboradas e misas na honra da Señora da Guadalupe e rematará o martes 13, dedicado a Santa Lucía, con alboradas de Arume e Os Pequenos do Barbanza e celebración de misas ás 09.00, ás 10.00, ás 11.00, ás 12.00, ás 18.00, ás 19.00 e ás 20.00. s. s.