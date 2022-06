Boiro incentivará con 1.500 euros a contratación de alumnos da escola taller

Boiro. A Xunta de Goberno Local de Boiro aprobou as bases reguladoras de incentivos á contratación para facilitar a empregabilidade dos vinte alumnos do obradoiro de xestión forestal Torre Goiáns, que están levando a cabo traballos forestais en Neixón tras os xa executados na finca do histórico Pazo de Goiáns.

O taller consta de dúas especialidades: actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Ademais da formación teórica e da posta en práctica das habilidades adquiridas, o alumnado fórmase tamén en competencias xenéricas e destrezas para a búsqueda de emprego.

O executivo local aprobou as bases que regulan incentivos á contratación temporal por conta allea dos alumnos e alumnas do mencionado obradoiro, financiado pola Consellería de Emprego e Igualdade ao amparo das axudas e subvencións para os talleres duais de emprego da Comunidade autónoma.

O importe total da subvención destinada ós incentivos de contratación é de 30.000 euros. A contía que concederá o Concello por cada traballador, correspondente a un contrato mínimo de tres meses a xornada completa, será de 1.500 euros. suso souto