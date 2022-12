Boiro inicia o proceso para contratar a un arquitecto

Boiro. O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de arquitecto/a, en modalidade de funcionario/a de carreira correspondente á Oferta de Emprego Pública. O Boletín Oficial do Estado publica este xoves a convocatoria e o prazo de presentación de solicitude, que será de vinte días hábiles.

As persoas aspirantes a este proceso deberán cumprir unha serie de requisitos esixibles para o acceso ao emprego público como posuír a nacionalidade española, ter cumpridos os dezaseis anos, non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública, posuír as capacidades e aptitudes físicas para o desenrolo das funcións e, ademais, estar en posesión da titulación habilitante para o desenrolo da profesión de arquitecto.

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición e a praza correspondese a unha subescala técnica superior da categoría de arquitecto (A1). O prazo de presentación de solicitudes abre este xoves día 29 de decembro e será de vinte días hábiles. Toda a información sobre a convocatoria e as bases do proceso están a disposición das persoas interesadas na páxina web municipal. m. c.