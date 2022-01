Boiro mellora a seguridade vial da estrada comarcal en Cimadevila

Boiro. O Concello de Boiro está a realizar melloras na estrada AC-305 ao seu paso pola vila co obxectivo de intensificar as medidas de seguridade de peóns e condutores no lugar de Cimadevila. A mellora da iluminación e a reordenación do espazo son algunhas das actuacións que se están a levar a cabo para a redución das incidencias nese treito.

Coa reorganización dos aparcamentos, que se colocaron en oblicuo, búscase un maior aproveitamento do espazo e adaptalo ao recollido no código de circulación para mellorar a fluidez no tráfico á hora de efectuar manobras. Ademais, mellórase tamén a visibilidade, sobre todo nas zonas de curva.

Realizáronse tamén modificacións nas paradas de autobús para mellorar a seguridade. Estaban colocadas antes dos pasos de peóns, o que supón un perigo á hora de cruzar, polo que se modificaron para que queden colocadas despois.

No ano 2020 modernizouse tamén a iluminación dos pasos de peóns para aumentar a visibilidade.

Dende a administración local fixéronse xa varias solicitudes á Xunta para instalar os sistemas máis axeitados para a redución da velocidade e a sinalización dos pasos de peóns.

Por outra banda, estanse a executar obras de pavimentado na rúa Nova. Unha actuación que conta cun investimento de 24.380 €.

A obra inclúe o fresado da zona da actuación e posterior pavimentado e pintado, nunha lonxitude de 256 metros lineais. A actuación vai facer fincapé no peraltado da rúa de este a oeste para que as augas da choiva se recollan axeitadamente na rede de sumidoiros instalada. Estas actuacións forman parte dun proxecto máis amplo para a reparación e mellora de beirarrúas e pavimentos en distintos puntos do municipio, cun orzamento de 164.074 €. s. s.